Um homem foi atingido por um tiro na perna nessa terça-feira (30), durante uma ocorrência registrada do lado de fora da Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada no bairro Linhares, em Juiz de Fora. O caso aconteceu no momento do retorno de detentos que possuem autorização judicial para trabalho externo. A vítima foi socorrida, encaminhada ao pronto-socorro e passa bem.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o homem ferido é cunhado de um dos presos. Não houve outros feridos em decorrência dos disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionados para atendimento da ocorrência. A direção da penitenciária informou que abriu um procedimento interno para apuração administrativa dos fatos, enquanto a investigação criminal ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

Tags:

Juiz | PENITENCIÁRIA | Presos | RN