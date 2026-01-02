O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) divulgou na última terça-feira (30) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista de Veículo Pesado I, conforme o Edital nº 003/2025, em Juiz de Fora.

A listagem apresenta a pontuação e a ordem de classificação dos candidatos que se inscreveram entre os dias 16 e 18 de dezembro de 2025. Ao todo, mais de 140 nomes constam no relatório divulgado.

De acordo com o cronograma do edital, os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado preliminar nos dias 6 e 7 de janeiro de 2026. O pedido deve seguir os critérios estabelecidos e utilizar o modelo de recurso disponibilizado na publicação oficial.

A relação completa com todos os inscritos e suas respectivas pontuações está disponível para consulta clicando aqui.

