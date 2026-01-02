Juiz de Fora deve ter uma sexta-feira (2) marcada por calor e instabilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, principalmente à tarde. As temperaturas na cidade devem variar entre 29 °C e 31 °C.

O Inmet publicou um aviso de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, válido das 0h às 23h59 desta sexta-feira (2). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Entre as orientações, o instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é indicado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

