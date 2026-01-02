Um homem de 47 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (2), no km 96 da BR-267, próximo ao bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. A colisão envolveu um carro de passeio e um ônibus intermunicipal.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista de um Fiat Uno ficou preso às ferragens após a batida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram o resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor do ônibus informou que fazia a linha Juiz de Fora–Cataguases, pela empresa Paraibuna, quando o carro teria invadido a contramão. Ele relatou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. No ônibus estavam nove passageiros, além do motorista e um auxiliar de viagem. Ninguém ficou ferido.

Durante a verificação da documentação, foi constatado que o motorista do Fiat Uno possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A e que o veículo estava licenciado até 2024. As infrações cabíveis foram registradas, e o carro foi removido por serviço de guincho credenciado.

O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente, e o corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O trânsito ficou parcialmente interditado no trecho durante o atendimento da ocorrência.

