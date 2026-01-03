O fim de semana será de tempo instável em Juiz de Fora. A atuação de uma frente fria no litoral do Sudeste, associada ao aumento do fluxo de umidade, favorece a ocorrência de chuvas frequentes e, em alguns momentos, intensas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Sábado (03)

O céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia, que podem vir acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda isolada de granizo. Os volumes de chuva podem alcançar 20 a 30 milímetros por hora, com acumulado diário de até 50 milímetros. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 27°C.

Domingo (04)

No domingo, o tempo permanece instável, com céu nublado e chuva a qualquer momento, intercalada por breves períodos de melhora. As pancadas podem ser acompanhadas de trovoadas, e as temperaturas apresentam ligeiro declínio, com mínima em torno de 18°C e máxima próxima de 25°C.

O INMET mantém alerta de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para a região. A orientação é evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A recomendação é de atenção redobrada, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e quedas de galhos de árvores.

Tags:

Chuva | juiz de fora | Semana | Tempestade | Tempestades