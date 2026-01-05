Uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente resultou na apreensão de 41 pássaros silvestres mantidos em cativeiro irregular no bairro Jardim Cachoeira, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada no sábado (3), após denúncia anônima.

Segundo a PM, durante a fiscalização na residência do denunciado, um homem de 43 anos, os militares encontraram as aves acondicionadas em 35 gaiolas, muitas delas em condições insalubres e sem água. O responsável não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem legal ou autorização para a manutenção dos animais.

Diante da situação, o homem foi autuado por cativeiro irregular de espécimes da fauna silvestre brasileira e maus-tratos a animais. As aves e as gaiolas foram apreendidas, e foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de 25.500 UFEMGs.

