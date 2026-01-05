A semana será marcada por tempo instável em Juiz de Fora, com predominância de céu nublado e chance de chuva nos primeiros dias. Nesta segunda-feira (5), o dia amanhece com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam amenas, com mínima em torno de 18 °C e máxima próxima dos 26 °C.

Na terça (6) e quarta-feira (7), a instabilidade continua, com previsão de chuva intercalada por períodos de melhoria. O clima segue típico de verão, com calor moderado e possibilidade de trovoadas isoladas.

A partir de quinta-feira (8), a tendência é de elevação gradual das temperaturas, com o sol aparecendo entre nuvens. Apesar disso, ainda não se descarta a ocorrência de chuva rápida, principalmente à tarde e à noite.

No fim de semana, o tempo deve ficar mais firme, com aberturas de sol e menor chance de chuva, e máximas que podem se aproximar dos 30 °C.

