A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realiza, nesta terça-feira (6), uma manutenção programada na rede elétrica no distrito de Torreões. Durante o serviço, que ocorre das 9h às 13h, haverá interrupção momentânea no fornecimento de energia na área onde está localizada a captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Torreões, operada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).

Em razão da manutenção, o abastecimento de água poderá ser temporariamente suspenso no distrito. A Cesama orienta os moradores a economizarem água até a normalização do sistema, que deve ocorrer de forma gradual ao longo do dia, com previsão de regularização até a noite desta terça-feira.

