Agentes de Combate às Endemias realizam, entre esta segunda-feira (5) e sexta-feira (9), visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros de Juiz de Fora como parte das ações permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

De acordo com a Prefeitura, as atividades seguem um cronograma semanal definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e incluem inspeções nas áreas internas e externas dos imóveis. Durante as visitas, os agentes avaliam possíveis focos do mosquito, orientam os moradores e eliminam ou tratam recipientes que possam acumular água.

Os bairros atendidos nesta semana estão distribuídos por todas as regiões do município. Na Região Oeste, as equipes atuam em São Pedro e Borboleta. Na Região Nordeste, os trabalhos acontecem nos bairros Centenário, Nossa Senhora das Graças, Santa Terezinha, Filgueiras, Grama, Vila Montanhesa e Parque Independência. Já na Região Sul, as ações ocorrem em Ipiranga, Santa Efigênia e Teixeiras.

Na Região Norte, os agentes passam por Barreira do Triunfo, Francisco Bernardino e Jardim Natal. No Centro, o bairro Democrata recebe as vistorias, enquanto na Região Leste os trabalhos estão concentrados em Linhares.

Durante as visitas, os agentes, devidamente identificados e uniformizados, devem estar acompanhados pelo responsável do imóvel. Entre as principais orientações estão a retirada de recipientes sem uso, o correto descarte do lixo, a vedação de caixas d’água e a manutenção adequada de ralos, cisternas, plantas e piscinas.

Segundo a Prefeitura, mesmo com a redução na circulação da dengue neste período, a prevenção continua sendo fundamental para evitar o aumento de casos nos meses mais favoráveis à reprodução do mosquito. A maior parte dos focos, conforme o município, ainda é encontrada dentro das residências.

Além das visitas domiciliares, a população pode contribuir com denúncias anônimas de possíveis focos do Aedes aegypti. As informações podem ser repassadas pelo sistema “JF Contra o Aedes”, acessível por diferentes dispositivos, pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br

ou presencialmente em uma das unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhadas pela cidade.

