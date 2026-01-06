A Galeria Nívea Bracher, localizada no segundo piso do Mercado Municipal, no Mercado Cultural AICE (rua Paulo Frontin, 170, Centro), recebe nesta quinta-feira (8), às 19h, a abertura da exposição “Textura do Orgulho”, da fotógrafa Stéphanie Magalhães.

A mostra apresenta uma produção de moda que investiga estética, identidade e ancestralidade a partir da experiência da mulher negra. O foco está no cabelo crespo e cacheado, tratado como símbolo de força, beleza e herança cultural, além de elemento político na reafirmação de identidades historicamente silenciadas.

As imagens destacam o corpo negro como espaço de autenticidade e resistência, dialogando com o dandismo negro e a alfaiataria latino-americana para transformar códigos da moda em expressões de empoderamento e afirmação cultural.

O projeto foi selecionado em primeiro lugar no Edital Estudante de Moda e Novos Criadores, do Governo de Minas Gerais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2025, o que viabilizou a ampliação e adaptação da produção para o espaço da galeria.

