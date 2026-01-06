Um adolescente de 16 anos e uma mulher de 39 anos ficaram feridos em um acidente envolvendo duas ambulâncias, uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra do Serviço de Transporte Inter-hospitalar (STIH), registrado na manhã desta terça-feira (6), na Avenida Rio Branco, em frente ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Juiz de Fora, os dois ocupavam a ambulância do STIH e utilizavam cinto de segurança no momento da colisão. Ambos foram encaminhados ao HPS, onde permanecem estáveis e sob observação médica.

Ainda de acordo com a administração municipal, a auxiliar de enfermagem e o condutor da ambulância do STIH procuraram atendimento médico por meios próprios na rede particular de saúde.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Samu para obter informações sobre funcionários e possíveis pacientes que estariam na ambulância do serviço no momento do acidente. Também foram feitos contatos com as polícias Militar e Civil para esclarecimentos sobre as causas da ocorrência, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.

