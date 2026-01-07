Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um atropelamento na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Floriano Peixoto, no Centro de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (6). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo as informações do atendimento, a pedestre, uma jovem de aproximadamente 21 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), com ferimento e sangramento na região frontal, além de suspeita de fratura no membro inferior direito, envolvendo fíbula e tíbia.

O condutor da motocicleta, um homem de cerca de 20 anos, apresentava escoriações nos membros superiores, edema facial e possível fratura dentária. Já a garupa da moto, uma adolescente de aproximadamente 16 anos, queixava-se de dor no membro inferior esquerdo e tinha escoriações nos membros superiores e inferiores.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. A ocorrência foi registrada como colisão entre carro e motocicleta, seguida de atropelamento. As três vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local e foram levadas ao HPS para avaliação e cuidados médicos.

