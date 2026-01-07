Os contribuintes de Juiz de Fora poderão pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à vista, com 10% de desconto, a partir desta sexta-feira (9), desde que não possuam débitos com o município. As informações constam no calendário divulgado pela Prefeitura.

O espelho do IPTU e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ficam disponíveis a partir da mesma data no portal oficial da Prefeitura, por meio do serviço IPTU On-line, e também presencialmente nos postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).

Quem optar pelo pagamento parcelado poderá dividir o imposto em até dez vezes. Nesse caso, o vencimento da primeira parcela está previsto para o dia 20 de março. O espelho do IPTU, que reúne os dados do imóvel utilizados para o cálculo do tributo, também poderá ser consultado on-line a partir desta sexta-feira.

Já os contribuintes que estão em débito com o município deverão aguardar a publicação de um edital de transação, prevista para a próxima semana. A medida deve permitir a regularização das dívidas com condições facilitadas, possibilitando, posteriormente, a adesão ao desconto para pagamento do IPTU à vista.

Tags:

Desconto | IPTU | IPTU 2026 | Pagamento