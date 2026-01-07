Cinco pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa na Rua Rita Monteiro, no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora, na manhã desta quarta-feira (7). Entre as vítimas está uma criança de 5 anos, além de três mulheres e um homem.
Segundo as informações iniciais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela Polícia Militar para constatar os óbitos. Ao chegar ao local, a equipe confirmou que todas as vítimas já estavam sem vida e apresentavam perfurações causadas por arma branca.
As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.