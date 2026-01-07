O cadastramento para o Passe Livre Estudantil 2026 já está aberto em Juiz de Fora. O procedimento deve ser feito por meio de formulário on-line disponível no site da Prefeitura. Todos os estudantes precisam se inscrever na plataforma, inclusive aqueles que já possuem o cartão.

De acordo com as informações divulgadas, os estudantes que já utilizam o Passe Livre e mantêm vínculo com instituições públicas de ensino terão os cartões reativados após análise, no início do próximo período letivo.

Já os novos estudantes que desejam utilizar a gratuidade no transporte coletivo devem solicitar o cartão pelo mesmo formulário e aguardar as orientações para a retirada da credencial, após a análise e aprovação do pedido.

As solicitações serão analisadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) por ordem de chegada. Por isso, a recomendação é que o cadastro seja realizado o quanto antes.

Para se cadastrar, o estudante deve acessar a plataforma on-line, entrar com e-mail próprio ou conta gov.br, preencher os dados solicitados, anexar a documentação exigida e finalizar o processo com a criação do protocolo. Somente após o cumprimento de todas as etapas o pedido será encaminhado para análise. O número do protocolo deve ser guardado pelo solicitante.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo telefone (32) 2104-8531 ou buscar atendimento presencial em uma das unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA).

Tags:

A | Cadastramento | D | Do | Passe Livre Estudantil