As inscrições para a Colônia de Férias de Verão do Parque Municipal, em Juiz de Fora, serão abertas nesta quinta-feira (8). A programação oferece 150 vagas para crianças de 6 a 12 anos e será realizada entre os dias 13 e 23 de janeiro, de terça a sexta-feira, sempre no período da manhã.

As atividades incluem brincadeiras tradicionais, jogos, gincanas, pintura, além de ações culturais e ambientais. A colônia será dividida em duas semanas, com seis turmas no total, três entre os dias 13 e 16 de janeiro e outras três entre 20 e 23 do mesmo mês. As vagas são organizadas por faixa etária, 6 e 7 anos, 8 e 9 anos, e 10 a 12 anos. As atividades ocorrem das 8h30 às 11h30.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos telefones (32) 3241-6532 ou (32) 3690-3655, a partir das 8h. No ato da inscrição, é necessário informar o nome e a idade da criança, o nome do responsável e um telefone com WhatsApp para contato.

Cada participante deverá levar o próprio lanche. Os responsáveis deverão assinar um termo de compromisso no primeiro dia da colônia, não sendo exigida a permanência no local durante o horário das atividades.

O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, nº 8, no bairro Nova Califórnia. O espaço funciona das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h. O local é atendido pelas linhas de ônibus 520 Aeroporto, 531 Nova Califórnia e 537 Jardim da Serra, identificadas no letreiro como Via Parque Municipal. Outras informações estão disponíveis no perfil @parquemunicipaljf, no Instagram.

