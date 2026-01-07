Gestantes de Juiz de Fora passam a ter acesso garantido a ações de prevenção e tratamento de saúde bucal durante o pré-natal. A medida está prevista na Lei nº 15.303/2026, de autoria do vereador Dr. Marcelo Condé (Avante), que entrou em vigor na terça-feira (6).

A legislação prevê a realização de orientações e palestras educativas, exames clínicos preventivos, informações sobre alterações comuns da gravidez que aumentam a vulnerabilidade a problemas odontológicos, além de orientações sobre higiene bucal, alimentação saudável e cuidados preventivos. Quando necessário, as gestantes também serão encaminhadas para tratamento especializado.

Cirurgias odontológicas previstas na lei deverão ser realizadas por cirurgiões-dentistas da rede pública municipal. O texto também autoriza a celebração de convênios e parcerias com instituições de ensino, conselhos profissionais e entidades da área.

Gestantes | Saúde | Saúde Bucal