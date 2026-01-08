Um incêndio atingiu uma padaria localizada na Avenida Rio Branco na noite de terça-feira (7), por volta das 21h40. O fogo provocou intensa fumaça no interior do estabelecimento e ficou concentrado em uma área da cozinha.

As chamas atingiram materiais que estavam sob uma mesa e foram controladas pelo Corpo de Bombeiros com o uso de aproximadamente 100 litros de água. Para acesso ao foco do incêndio, foi necessária a entrada forçada por uma das portas do comércio. Em seguida, portas e janelas foram abertas para ventilação e dispersão da fumaça.

A causa provável do incêndio está relacionada ao esquecimento de algum aparelho elétrico ligado ou a um possível curto-circuito na fiação elétrica. Não houve vítimas nem danos estruturais no imóvel.

