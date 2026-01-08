O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), abriu inscrições para o preenchimento de vagas no 3º ano do Ensino Médio em 2026. Ao todo, são oferecidas 22 vagas imediatas e oito para suplentes, que serão preenchidas por meio de sorteio público.

Podem se candidatar estudantes nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008, aprovados no 2º ano do Ensino Médio até 2025, sem histórico de retenção e com CPF próprio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na Área do Candidato, das 15h desta terça-feira (6) até às 23h59 do dia 14 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 50, com pagamento obrigatório pelo Banco do Brasil até o dia 15. Famílias inscritas no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa até às 15h desta quarta-feira (7).

O sorteio das vagas será realizado no dia 21 de janeiro, às 19h, na sede do Colégio João XXIII, localizada na Rua Visconde de Mauá, 300, bairro Santa Helena. É obrigatória a presença de um representante do candidato, portando o Cartão de Inscrição.

Para responsáveis que não possuem acesso à internet, o Colégio disponibilizará atendimento presencial na secretaria nos dias 6 e 7 de janeiro, das 8h às 18h. Para mais informações acesse o edital.

