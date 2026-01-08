Cinco homens foram presos na tarde desta terça-feira (7) após um homicídio registrado no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar da 4ª Companhia PM Independente PE, com apoio de militares do 2º BPM e da 4ª BRAVE.
De acordo com a PM, os suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e teriam utilizado dois veículos clonados para a prática do crime. Durante as diligências, os militares conseguiram localizar e prender os autores, além de apreender armamento de grosso calibre e diversos materiais relacionados à ação criminosa.
Em consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que três dos presos possuíam mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos da Justiça.
A ocorrência foi registrada na Rua Nello Gervason, nº 110, no bairro Santa Rita, por volta das 16h38. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e demais providências.
Materiais apreendidos:
- 01 fuzil calibre 5.56 (HK)
- 01 pistola Glock 9mm com kit rajada
- 01 pistola Ramon 9mm com kit rajada
- 39 munições calibre 5.56
- 44 munições calibre 9mm
- 02 carregadores de fuzil 5.56
- 02 carregadores de pistola
- 01 bloqueador de sinal de rádio
- 02 coletes modulares
- 04 placas de cerâmica balística
- R$ 1.380,00 em dinheiro
- 01 VW T-Cross clonado
- 01 Toyota Corolla clonado
