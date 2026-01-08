Cinco homens foram presos na tarde desta terça-feira (7) após um homicídio registrado no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar da 4ª Companhia PM Independente PE, com apoio de militares do 2º BPM e da 4ª BRAVE.

De acordo com a PM, os suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e teriam utilizado dois veículos clonados para a prática do crime. Durante as diligências, os militares conseguiram localizar e prender os autores, além de apreender armamento de grosso calibre e diversos materiais relacionados à ação criminosa.

Em consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que três dos presos possuíam mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos da Justiça.

A ocorrência foi registrada na Rua Nello Gervason, nº 110, no bairro Santa Rita, por volta das 16h38. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e demais providências.

Materiais apreendidos:

01 fuzil calibre 5.56 (HK)

01 pistola Glock 9mm com kit rajada

01 pistola Ramon 9mm com kit rajada

39 munições calibre 5.56

44 munições calibre 9mm

02 carregadores de fuzil 5.56

02 carregadores de pistola

01 bloqueador de sinal de rádio

02 coletes modulares

04 placas de cerâmica balística

R$ 1.380,00 em dinheiro

01 VW T-Cross clonado

01 Toyota Corolla clonado

