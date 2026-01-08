A UFJF abriu concurso público para o preenchimento de 11 vagas de professor efetivo do magistério superior. Do total, sete oportunidades são destinadas ao campus de Juiz de Fora e quatro ao campus avançado de Governador Valadares. As vagas contemplam ampla concorrência e ações afirmativas, conforme critérios definidos em edital.

As oportunidades são para o cargo de professor assistente, nível A, com regimes de trabalho de 20 horas semanais ou 40 horas em dedicação exclusiva. A remuneração varia de acordo com a carga horária e a titulação, podendo chegar a R$ 13.288,85 para docentes com doutorado.

As inscrições estarão abertas de 27 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da UFJF. A taxa de inscrição é de R$ 195, com possibilidade de solicitação de isenção entre os dias 27 e 30 de janeiro.

O processo seletivo será composto por prova escrita dissertativa, prova prática (quando prevista), prova didática, prova de memorial e plano de atuação profissional e avaliação de títulos. As bancas examinadoras serão instaladas a partir de maio de 2026, conforme o cronograma de cada departamento. O conteúdo programático e demais informações estão disponíveis no edital.

Quadro de vagas

Campus Juiz de Fora

Faculdade de Educação – Departamento de Educação: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Faculdade de Medicina – Departamento de Patologia: 2 vagas (20h)

Instituto de Artes e Design – Departamento de Artes e Design: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Instituto de Ciências Exatas – Departamento de Física: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Instituto de Ciências Humanas – Departamento de Ciências Sociais: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Instituto de Ciências Humanas – Departamento de História: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Campus Governador Valadares

Departamento de Educação Física: 2 vagas (40h, dedicação exclusiva)

Departamento de Medicina: 1 vaga (20h)

Departamento de Direito: 1 vaga (40h, dedicação exclusiva)

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site de concursos da UFJF.

