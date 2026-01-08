O Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de dom Gil Antônio Moreira ao governo pastoral da Arquidiocese de Juiz de Fora. No mesmo ato, o pontífice nomeou dom Marco Aurélio Gubiotti como novo arcebispo da arquidiocese, transferindo-o da Diocese de Itabira-Fabriciano, também em Minas Gerais.

Em mensagem dirigida ao povo de Deus, dom Gil Antônio agradeceu pelo ministério exercido ao longo de sua trajetória episcopal e reafirmou sua fidelidade à Igreja e ao Magistério do Papa Leão XIV. Arcebispo de Juiz de Fora desde 2009, dom Gil passa a ser arcebispo emérito após quase 16 anos à frente da arquidiocese.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou mensagem de saudação ao novo arcebispo, assinada pelo presidente, dom Jaime Cardeal Spengler, e demais membros da presidência. No texto, os bispos desejam que dom Marco Aurélio seja iluminado em sua nova missão pastoral e confiam seu ministério à intercessão de Santo Antônio, padroeiro da arquidiocese.

A CNBB também manifestou agradecimento a dom Gil Antônio Moreira, destacando sua vida dedicada à Igreja, à formação de seminaristas, ao serviço episcopal e à opção pelos mais pobres.

Novo arcebispo

Dom Marco Aurélio Gubiotti nasceu em 21 de outubro de 1963, em Ouro Fino (MG). É mestre em Sagradas Escrituras e possui ampla atuação na formação teológica e pastoral. Foi nomeado bispo da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano em 2013, onde exerceu o ministério episcopal até sua nomeação para Juiz de Fora. Seu lema episcopal é “Pela graça de Deus” (1Cor 15,10).

Arcebispo emérito

Dom Gil Antônio Moreira nasceu em 9 de outubro de 1950, em Itapecerica (MG). Foi ordenado bispo em 1999, atuou como bispo auxiliar de São Paulo e bispo diocesano de Jundiaí, antes de ser nomeado arcebispo metropolitano de Juiz de Fora em 2009. Ao longo de sua trajetória, exerceu diversas funções na CNBB e na Santa Sé. Seu lema episcopal é Scis Amo Te (“Senhor, sabes que Te amo”).

