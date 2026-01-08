Quase 295 toneladas de lixo foram retiradas de bocas de lobo e bueiros de Juiz de Fora ao longo de 2025. Os dados são do Programa Boniteza, da Prefeitura, e indicam aumento em relação a 2024, quando pouco mais de 229 toneladas de resíduos foram recolhidas nesses pontos do sistema de drenagem urbana.

De acordo com o levantamento, o material retirado entre janeiro e dezembro de 2025 inclui principalmente resíduos plásticos, como sacolas e garrafas PET, oriundos do descarte irregular de lixo doméstico. Somente em dezembro, cerca de 44 toneladas de resíduos foram removidas e encaminhadas ao aterro sanitário do município.

As ações de limpeza e desobstrução ocorreram em todas as regiões da cidade e envolveram bocas de lobo, bueiros, poços de visita e galerias de águas pluviais. A presença de lixo nesses locais compromete o escoamento da água da chuva e pode contribuir para alagamentos.

A Prefeitura informou que o descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, córregos e bocas de lobo é considerado crime ambiental. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (32) 3690-7984.

Boca | Bueiro | lixo | Lobo | toneladas