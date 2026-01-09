As emendas parlamentares previstas para 2026 em Juiz de Fora registraram aumento de 12,2% em relação a 2025, conforme dados da Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara Municipal. Para o próximo exercício, os 23 vereadores alocaram R$53.622.814,52 por meio de 971 emendas parlamentares, acima dos R$47.777.514 destinados no orçamento anterior.

Do total indicado para 2026, a saúde concentrou o maior volume de recursos, com R$28.243.820,64, valor 18,2% superior ao montante destinado à área em 2025, que foi de R$23.888.757.

Apesar do aumento global das emendas, o valor individual disponível para cada vereador foi menor. Em 2026, cada parlamentar pôde indicar R$2.331.426,73 em investimentos, redução de 7,3% em comparação com o limite de R$2.514.606 autorizado em 2025.

O planejamento orçamentário de 2026 prevê uma estimativa de arrecadação de R$4.766.374.160,17, valor destinado a cobrir despesas dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos do município. A LOA é elaborada pela Prefeitura de Juiz de Fora e analisada inicialmente pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara antes de seguir para votação em plenário.

Outro destaque do processo orçamentário foi a realização da Consulta Pública “Fala, JF!”, aberta em novembro, antes da tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em oito dias, 2.444 moradores participaram, registrando 7.332 sugestões. Saúde, educação e segurança pública foram as áreas mais citadas pela população nas contribuições.

A LOA de 2025 havia sido aprovada com orçamento total de R$4.185.215.528,29, dentro de uma estimativa de cerca de R$ 4,2 bilhões. Com isso, o orçamento previsto para 2026 representa um aumento de aproximadamente 13,9% em relação ao exercício anterior.

