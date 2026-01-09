A programação do Carnaval 2026 de Juiz de Fora foi divulgada nesta sexta-feira (9) e prevê 19 dias de atividades, com 86 blocos carnavalescos, shows e dois dias de desfiles de escolas de samba.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a agenda inclui eventos em mais de 30 bairros, abrangendo o Centro, todas as regiões da zona urbana e também áreas da zona rural. Ao todo, nove escolas de samba participam dos desfiles, marcados para os dias 15 e 16 de fevereiro, domingo e segunda-feira de Carnaval.

No Centro, os cortejos com deslocamento ocorrerão novamente em dois trajetos tradicionais: o Circuito Zé Kodak, entre o Parque Halfeld e a Praça da Estação, e o Circuito Júlio Guedes, que parte do Viaduto Roza Cabinda, segue pela Avenida Francisco Bernardino e termina na Praça da Estação.

O Circuito Júlio Guedes também será utilizado para os desfiles das escolas de samba. De acordo com a organização, haverá arquibancadas com áreas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, além de acesso livre ao público.

A programação inclui apresentações de artistas locais e regionais, com eventos diurnos e noturnos. A prefeitura informa que a estrutura do Carnaval foi planejada para atender diferentes públicos e garantir condições de segurança durante os dias de folia.

Tags:

Carnaval | Carnaval 2026