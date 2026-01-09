O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas elevadas, sem previsão de chuva significativa, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não há alertas meteorológicos ativos para a cidade no período.

No sábado (10), o dia começa com muitas nuvens, condição que se mantém ao longo da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 17 °C pela manhã e 29 °C no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 100%, e os ventos sopram fracos, predominando de nordeste a norte.

Já no domingo (11), o tempo segue estável, com poucas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 16 °C, enquanto a máxima pode chegar a 31 °C, reforçando a sensação de calor. A umidade do ar mantém o mesmo padrão do sábado, e os ventos continuam fracos, com direção entre norte e nordeste.





