Shopping Jardim Norte preparou uma programação especial para as férias de janeiro, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil e opções de lazer para toda a família. O projeto “Férias Divertidas” acontece no Espaço de Eventos do L2, próximo à Magazine Luiza, com oficinas, recreação, espetáculos e aulas interativas.
Além da programação infantil, o shopping promove a Liquida de Verão, entre os dias 8 e 18 de janeiro, com descontos especiais nas lojas. Outra ação é a campanha solidária realizada pela loja Caçula, que recebe doações de material escolar de 16 a 31 de janeiro, destinadas à instituição Mão Amiga. No local, também haverá um espaço instagramável para mensagens de esperança para 2026.
Programação Férias Divertidas – Evento gratuito
Local: Espaço de Eventos – L2
- 15/01 (quinta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão e Jotinha
- 16/01 (sexta), 16h às 18h: Oficina de Hambúrguer – Mini Chefes Digão
- 17/01 (sábado), 17h: Espetáculo de mágica com o Palhaço Rosquinha
- 22/01 (quinta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão
- 23/01 (sexta), 16h às 18h: Oficina de Gelato Borelli
- 24/01 (sábado):
- 16h às 17h: Oficina Mini Chefes Mr. Tugas
- 17h às 18h: Espetáculo de Fantoches
- 29/01 (quinta):
- 16h às 17h: Aulão de Dança Kids
- 17h às 18h: Aulão de Funcional Kids
- 30/01 (sexta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão e Caça ao Tesouro na RiHappy
- 31/01 (sábado), 17h: Espetáculo de mágica com o Palhaço Rosquinha
As oficinas e atividades com vagas limitadas exigem inscrição prévia pelo Sympla.
