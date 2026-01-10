Shopping Jardim Norte preparou uma programação especial para as férias de janeiro, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil e opções de lazer para toda a família. O projeto “Férias Divertidas” acontece no Espaço de Eventos do L2, próximo à Magazine Luiza, com oficinas, recreação, espetáculos e aulas interativas.

Além da programação infantil, o shopping promove a Liquida de Verão, entre os dias 8 e 18 de janeiro, com descontos especiais nas lojas. Outra ação é a campanha solidária realizada pela loja Caçula, que recebe doações de material escolar de 16 a 31 de janeiro, destinadas à instituição Mão Amiga. No local, também haverá um espaço instagramável para mensagens de esperança para 2026.

Programação Férias Divertidas – Evento gratuito

Local: Espaço de Eventos – L2

15/01 (quinta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão e Jotinha

16/01 (sexta), 16h às 18h: Oficina de Hambúrguer – Mini Chefes Digão

17/01 (sábado), 17h: Espetáculo de mágica com o Palhaço Rosquinha

22/01 (quinta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão

23/01 (sexta), 16h às 18h: Oficina de Gelato Borelli

24/01 (sábado):

16h às 17h: Oficina Mini Chefes Mr. Tugas

17h às 18h: Espetáculo de Fantoches

29/01 (quinta):

16h às 17h: Aulão de Dança Kids

17h às 18h: Aulão de Funcional Kids

30/01 (sexta), 16h às 18h: Recreação com Tio Macarrão e Caça ao Tesouro na RiHappy

31/01 (sábado), 17h: Espetáculo de mágica com o Palhaço Rosquinha

As oficinas e atividades com vagas limitadas exigem inscrição prévia pelo Sympla.

