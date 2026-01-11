O evento “CEO de Si Mesma” acontece no dia 22 de janeiro, das 18h às 22h, no Hotel Serrano, reunindo mulheres empreendedoras e profissionais em busca de fortalecimento emocional, posicionamento e networking. A iniciativa é promovida pelo Só Delas.

Uma das palestrantes será a mentora Rosina Crispi, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Em sua palestra, ela abordará temas como autoconhecimento, liderança pessoal, limites e escolhas conscientes, defendendo que o sucesso nos negócios começa pelo equilíbrio emocional da mulher por trás da empresa.

Com mais de 20 anos de trajetória, Rosina compartilha sua experiência pessoal e profissional para auxiliar mulheres que se sentem sobrecarregadas ou desconectadas de si mesmas, por meio de uma metodologia estruturada voltada ao reposicionamento pessoal e profissional.

Além das palestras, o evento contará com networking, curadoria de marcas expositoras, coffee break e experiências voltadas à criação de conexões e oportunidades de negócio entre as participantes.

Tags:

mulheres | negócios | Promove