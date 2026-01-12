Juiz de Fora terá uma semana marcada por calor, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes períodos, especialmente a partir da tarde. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas entre 30 °C e 33 °C, e a umidade do ar apresenta grande amplitude, chegando a níveis baixos nos períodos mais quentes do dia.

Segunda-feira (12)

O dia começa com tempo claro e temperaturas em elevação. A mínima é de 18 °C e a máxima pode chegar a 33 °C. À tarde e à noite, há muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A umidade varia entre 25% e 95%, com ventos fracos predominantes do quadrante norte e leste.

Terça-feira (13)

A mínima sobe para 19 °C, enquanto a máxima recua levemente para 32 °C. A manhã segue com céu claro, mas a tarde deve ser encoberta, com chance de chuvisco. À noite, o céu permanece nublado. A umidade do ar fica elevada, entre 50% e 100%, e os ventos continuam fracos.

Quarta-feira (14)

O tempo fica mais instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C. A umidade segue alta, com mínima de 45% e máxima de 100%.

Quinta-feira (15)

A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A mínima cai para 18 °C e a máxima fica em torno de 30 °C. A umidade varia de 40% a 100%, com ventos fracos.

Sexta-feira (16)

O padrão de instabilidade se mantém, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas permanecem estáveis, entre 18 °C e 31 °C, e a umidade segue elevada. Ventos fracos predominam ao longo do dia.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, especialmente nos períodos da tarde e da noite, quando há maior chance de chuva.

