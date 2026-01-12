Uma motociclista de 19 anos ficou gravemente ferida em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (12), na Avenida JK, próximo ao Moinho, em Juiz de Fora. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a jovem seguia no sentido bairro/centro quando perdeu o controle da motocicleta, invadiu a pista contrária e foi atingida por um carro de passeio. Na sequência, a motocicleta e a condutora foram arrastadas por um caminhão que trafegava pela via.

A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com lesões graves nos membros inferiores.

O Corpo de Bombeiros atuou na segurança do local, avaliação de riscos e apoio às demais equipes. A Polícia Militar ficou responsável pelo controle do tráfego e pelos procedimentos de praxe. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

