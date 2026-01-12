A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) informa que termina nesta sexta-feira, dia 16, o prazo para a confirmação da matrícula escolar de crianças e adolescentes que realizaram o cadastro prévio no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM) ou no sistema da PJF.

Para efetivar a matrícula nas escolas da Rede Municipal, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada no resultado do cadastro, dentro do prazo estabelecido, portando toda a documentação exigida em edital. A não apresentação de qualquer documento impede a efetivação da matrícula.

O resultado da Educação Infantil está disponível no sistema da PJF. Para consulta, o responsável deve acessar a plataforma com CPF e senha informados no comprovante de inscrição, clicar em “Chamada Pública”, selecionar “Consulta de Resultado” e visualizar os dados do estudante.

Já os resultados das vagas do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão disponíveis no site do Sucem.

Documentos exigidos para matrícula escolar

Certidão de nascimento da criança (original e cópia) e CPF, se houver

Documento de identidade e CPF do responsável legal (original e cópia)

Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz)

Cartão do Bolsa Família e número do NIS, se houver

Laudo médico, em caso de deficiência ou transtorno

Cartão de vacinação (original e cópia)

Cartão do SUS (original e cópia)

Matrícula em creches

Para as creches, a matrícula deve ser realizada presencialmente pelas famílias contempladas na primeira chamada, disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora. O atendimento acontece nas instituições parceiras indicadas no cadastro, entre os dias 2 e 13 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h30 ou das 14h às 16h30.

Documentos exigidos para matrícula em creches

Certidão de nascimento da criança (original e cópia)

Carteira de vacinação (cópia das páginas de identificação e vacinas)

Duas fotos 3x4 da criança e uma do responsável legal

Documento de identidade do responsável legal (original e cópia)

Declaração de guarda, tutela ou autodeclaração, quando aplicável

Comprovante de residência (original e cópia)

Protocolo do visto de permanência, para famílias estrangeiras

Cartão SUS da criança (original e cópia)

Comprovante de inscrição no Cadastro Único, quando houver

Orientação para quem não realizou o cadastro

As famílias que não realizaram o cadastro escolar ou para creches devem procurar diretamente a Secretaria de Educação. O atendimento será feito por meio do rastreamento de vagas, conforme o zoneamento e a disponibilidade da Rede Municipal.

