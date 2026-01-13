O abastecimento de água pode ser temporariamente afetado nesta terça-feira (13) no Residencial São Luiz, na região Nordeste de Juiz de Fora, devido a uma obra da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A intervenção envolve a substituição de uma tubulação no reservatório que atende a localidade e será realizada entre 8h e 17h.

Para a execução do serviço, será necessário esvaziar o reservatório, o que pode comprometer o fornecimento de água durante o período da obra. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradualmente até a manhã de quarta-feira (14).

Segundo a Cesama, imóveis que possuem caixa d’água com capacidade mínima de reservação para 24 horas, conforme determina a resolução ARISB-MG nº 185/2022, tendem a não sentir os efeitos da interrupção. A companhia orienta os moradores a economizarem água até a completa regularização do sistema.

Tags:

Abastecimento | água