Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Juiz de Fora foi reconhecida com o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública, alcançando índice de 94,63% em transparência ativa. Em 2024, o percentual havia sido de 91,02%.

A avaliação considera a divulgação espontânea de informações sobre o uso de recursos públicos, como despesas, empenhos, remuneração de servidores e demais dados administrativos. O presidente da Câmara, Zé Márcio-Garotinho (PDT), destacou que o resultado é fruto de um esforço coletivo do Legislativo e reforça o compromisso da Casa com a probidade e a transparência.

O selo é concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com apoio de diversas instituições de controle. De acordo com o coordenador da Unidade de Controle Legislativo e Fiscalização, Vinícius Azevedo Martins, a Câmara manteve um padrão elevado de qualidade ao atender às recomendações e disponibilizar informações detalhadas no site institucional e no Portal da Transparência.

A primeira avaliação da Câmara ocorreu em 2022, quando o índice foi de 60,16%, evidenciando uma evolução significativa nos últimos anos. Dados do Radar da Transparência Pública mostram que, entre cerca de 10 mil portais avaliados, apenas 1.082 alcançaram a classificação ouro.

