A chuva registrada nessa terça-feira (13) em Juiz de Fora acumulou 65,5 milímetros no bairro Dom Orione, o maior volume do município no período, e provocou três ocorrências atendidas pela Defesa Civil, dois alagamentos e um escorregamento de talude. Os casos foram registrados nos bairros Francisco Bernardino, Santa Cândida e Santa Luzia.

Outros bairros também apresentaram volumes expressivos de chuva. No bairro de Lourdes, o acumulado chegou a 49,4 mm. Em Santa Rita, foram registrados 42,6 mm, enquanto o bairro Spinaville contabilizou 36,5 mm.

Segundo a Defesa Civil, o sistema de drenagem urbana funcionou sem maiores comprometimentos, o que é atribuído, em parte, ao trabalho contínuo de limpeza das bocas de lobo realizado na cidade. Ainda assim, o órgão reforça que o descarte irregular de lixo pode prejudicar o escoamento da água da chuva e agravar situações de alagamento.

A Defesa Civil permanece em monitoramento permanente das áreas de risco. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199, que funciona 24 horas por dia.

Tags:

água | Alagamento | C | Chuva | Defesa Civil | rio