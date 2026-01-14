Juiz de Fora inicia, na próxima segunda-feira (19), uma nova rodada de vistorias nos mais de 230 veículos que realizam transporte escolar no município. As inspeções ocorrem de forma semestral, antes do início do período letivo, e têm como foco a verificação das condições de segurança e da regularidade da frota.

Após aprovados, os veículos recebem um selo de vistoria atualizado, na cor verde, que deve permanecer afixado no para-brisa. A recomendação é que pais e responsáveis confiram a presença do selo antes da contratação do serviço.

Além disso, passa a ser adotado um novo adesivo de identificação, com a inscrição “Transporte Vistoriado”, que será fixado na lateral direita dos veículos regularizados, facilitando o reconhecimento daqueles autorizados a operar.

Durante as vistorias, são avaliados itens obrigatórios de segurança, como cintos, limitadores de janelas, extintor de incêndio e tacógrafo, além das condições gerais de conservação, limpeza, iluminação e sistema elétrico.

Também é feita a conferência da documentação dos veículos, motoristas e monitores cadastrados. A prestação do serviço de transporte escolar sem autorização está sujeita às penalidades previstas na legislação, que incluem multa e apreensão do veículo.

Os responsáveis devem comparecer ao Centro de Vistorias da Secretaria de Mobilidade Urbana, localizado na Rodoviária Miguel Mansur, no horário previamente agendado e divulgado no site oficial do município.

