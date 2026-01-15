A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), inicia em fevereiro um ciclo de oficinas de empregabilidade voltado ao público atendido pelo CRAS Santa Cruz. A ação é realizada em parceria com a empresa ABC da Construção e tem como objetivo preparar os participantes para o ingresso ou a recolocação no mercado de trabalho.

Serão três encontros, todos realizados às 14h, com temas práticos. O primeiro aborda a elaboração de currículo, inclusive para quem não possui experiência profissional. O segundo traz uma entrevista simulada, com orientações sobre comportamento, respostas às perguntas mais comuns e controle do nervosismo. Já o terceiro encontro trata de boas práticas no ambiente corporativo, como postura profissional, comunicação, pontualidade, trabalho em equipe e ética.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a autonomia dos usuários da política de assistência social.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas no CRAS Santa Cruz.

Cronograma

03/02/2026 – Montagem de currículo

03/03/2026 – Entrevista simulada

31/03/2026 – Boas práticas no ambiente corporativo

