A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inicia, na próxima segunda-feira (19), uma nova rodada de vistorias nos mais de 230 veículos que atuam no transporte escolar no município. A ação é realizada semestralmente, antes do início do período letivo, com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes.

Pais e responsáveis devem verificar se o veículo contratado possui o selo de vistoria atualizado, na cor verde, afixado no para-brisa após a aprovação na inspeção.

Como reforço na identificação dos veículos regularizados, será implantado um novo adesivo lateral com a frase “Transporte Vistoriado”, colocado na lateral direita dos veículos aprovados.

Durante as vistorias, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) avaliam itens obrigatórios de segurança, como cintos de segurança, limitadores de janelas, extintor de incêndio e tacógrafo, além das condições de conservação, limpeza, iluminação e sistema elétrico. Também é feita a conferência da documentação dos veículos, motoristas e monitores cadastrados.

Veículos que realizarem o transporte escolar de forma irregular estão sujeitos às penalidades previstas em lei, incluindo multas e apreensão.

Os responsáveis devem comparecer ao Centro de Vistorias da SMU, na Rodoviária Miguel Mansur, no horário previamente agendado, conforme divulgado no site da Prefeitura de Juiz de Fora.

