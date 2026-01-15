Juiz de Fora passa a contar, a partir desta quinta-feira (15), com uma nova feira livre noturna na Praça Deputado Clodesmidt Riani, antiga Praça do Riachuelo. A iniciativa terá funcionamento fixo todas as quintas-feiras, das 16h às 22h30, reunindo comércio de alimentos, produtos artesanais e opções de lazer no período noturno.

Na estreia, a programação inclui apresentação musical do grupo Samba dos Amigos, a partir das 18h. A feira contará com barracas de frutas, verduras e legumes, alimentos prontos, bebidas, laticínios, embutidos, pescados, artesanato, flores e outros produtos variados. O espaço também abriga a chamada Praça Cervejeira, ampliando as opções de consumo e convivência.

