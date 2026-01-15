Produtores rurais e urbanos de Juiz de Fora e municípios conveniados já podem se inscrever para a primeira distribuição gratuita de composto orgânico de 2026, com retirada prevista para o dia 26 de janeiro. O material é produzido a partir de resíduos de podas de grama e árvores e será disponibilizado mediante cadastro on-line.

As inscrições podem ser feitas até o próprio dia da retirada, exclusivamente pela internet. Os critérios de classificação e demais orientações do processo estão disponíveis nos canais oficiais do município.

Podem participar produtores de Juiz de Fora, Goianá, Pedro Teixeira e Ewbank da Câmara. O município de Santa Bárbara de Monte Verde está em processo de adesão ao convênio e deve passar a integrar a iniciativa em breve. A participação de outras cidades da região depende da formalização de convênio de cooperação técnica com o município de Juiz de Fora.

A retirada do composto é de responsabilidade do produtor, que deve comparecer ao Horto Florestal, localizado na Estrada Athos Branco da Rosa, nº 1436, no bairro São Benedito, com veículo adequado para transporte, além de equipamentos e mão de obra necessários para o carregamento.

Após a inscrição, os participantes serão contatados para confirmação do dia e horário de retirada, por e-mail ou WhatsApp. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (32) 2104-7057 ou (32) 2104-8619.