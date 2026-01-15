A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (15), mais de 175 quilos de drogas durante uma fiscalização na BR-040, em Juiz de Fora. A carga, escondida sob sucata metálica transportada por um caminhão, era composta por aproximadamente 71 quilos de pasta base de cocaína e 104 quilos de maconha. Um homem de 58 anos foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu ainda no fim da tarde dessa quarta-feira (14), nas proximidades do bairro Santa Cruz, quando agentes da PRF interceptaram um conjunto formado por cavalo-trator e semirreboque. O veículo transportava sucata metálica, o que dificultava a inspeção inicial da carga.

Devido ao horário, o descarregamento não pôde ser realizado no mesmo dia. Na manhã seguinte, a operação foi retomada com o apoio de cães farejadores da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA), da Polícia Militar de Minas Gerais. Os entorpecentes foram localizados em sacos ocultos sob a sucata, exigindo o uso de guindastes para a retirada completa do material.

Segundo a PRF, o motorista, natural de Mato Grosso, apresentou versões contraditórias sobre a viagem e, posteriormente, optou por permanecer em silêncio. A carga teria saído de Cuiabá (MT) e tinha como destino a cidade de Resende (RJ).

O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e demais providências legais.

