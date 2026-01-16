A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), da Prefeitura de Juiz de Fora, realiza entre os dias 20 e 30 de janeiro uma programação especial de férias voltada para crianças de 7 a 12 anos. Ao todo, são oferecidas 320 vagas, distribuídas em 16 atividades, com inscrições abertas pela plataforma Sympla.

Nesta edição, o Parque do Museu Mariano Procópio é o principal foco das oficinas e visitas mediadas, que propõem o contato com a natureza e a história do local. Entre as novidades está a estreia de um bloco de carnaval infantil. O bloco “Muvukinha”, do Afro Ìlù Àse Muvuka, acontece no dia 24 de janeiro, com atividades recreativas, como cama elástica, além de pipoca e algodão-doce.

Outro destaque é a oficina de plantio de mudas de plantas nativas, marcada para o dia 27 de janeiro, que contará com a participação dos responsáveis e tem como objetivo incentivar a educação ambiental e o cuidado com a natureza.

Para participar das atividades, é recomendado o uso de roupas leves, calçado fechado, protetor solar, repelente e garrafa de água. Os responsáveis devem permanecer no Museu durante as oficinas e visitas. A programação conta com parceria das Lojas Domith.

Tags:

Museu | Museu Mariano Procópio | Vagas