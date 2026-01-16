Em celebração ao Dia Mundial do Queijo, comemorado em 20 de janeiro, Juiz de Fora receberá uma degustação comentada de diferentes tipos de queijos, aberta ao público e gratuita. A atividade será realizada a partir das 16h30, no primeiro andar do Mercado Municipal, no Centro da cidade.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e o poder público municipal. A proposta é apresentar ao público a diversidade da produção queijeira local e regional, além de destacar a tradição do Queijo Minas do Caminho Novo, produzido na Zona da Mata.

Durante a degustação, os participantes poderão conhecer diferentes variedades de queijo, com explicações sobre processos de produção, texturas e características sensoriais. A programação inclui ainda uma apresentação musical, prevista para começar às 15h30, no próprio Mercado Municipal.

No mesmo dia, haverá também uma visita guiada ao Instituto de Laticínios Cândido Tostes, como parte do projeto “Caminhando pela História”. A atividade está marcada para as 14h30 e os ingressos gratuitos devem ser retirados previamente por meio da plataforma Sympla. O ponto de encontro será na Rua Tenente Luís Freitas, 116, no bairro Santa Terezinha.

As ações integram uma série de atividades voltadas à valorização da produção agroalimentar regional e à aproximação do público com a história e a cultura do queijo em Minas Gerais.