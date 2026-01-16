A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou, na tarde de terça-feira (13), uma audiência pública para discutir os desfiles do Carnaval 2026. O debate ocorreu após questionamentos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) relacionados a denúncias de irregularidades na prestação de contas do Carnaval de 2023.

A audiência foi proposta pelo vereador Maurício Delgado (Rede), que afirmou que o objetivo do encontro foi obter informações sobre o planejamento do Carnaval e ampliar a transparência em relação à organização da festa.

Durante a audiência, o parlamentar também destacou a necessidade de planejamento e de definição prévia dos investimentos públicos destinados às escolas de samba. Segundo ele, a falta de previsibilidade compromete a organização dos desfiles e a estruturação dos projetos carnavalescos.

Demandas das escolas de samba

Representantes das escolas de samba relataram dificuldades relacionadas à definição tardia de recursos e à ausência de um cronograma antecipado. A diretora da Escola de Samba Unidos do Ladeira, Míriam Neder, afirmou que a indefinição sobre datas, valores e estrutura impacta diretamente o trabalho das agremiações ao longo do ano.

Posição da Funalfa

O diretor-presidente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério de Freitas, participou da audiência e afirmou que a retomada do Carnaval ocorre de forma gradual, com base no diálogo entre o poder público e as escolas. Ele informou que equipes da fundação atuaram ao longo do semestre prestando orientações às agremiações.

Desfiles de 2026

Para o Carnaval de 2026, está prevista a participação de nove escolas de samba nos desfiles em Juiz de Fora. No Grupo Especial, desfilam Real Grandeza, Mocidade Alegre de São Mateus, Rivais da Primavera e Feliz Lembrança. Cada uma recebeu R$ 80 mil em recursos públicos para a realização dos desfiles.

Pelo Grupo B, participam Unidos do Ladeira, União das Cores, Roseira da Zona Sul e Encantos da Vila, com repasse de R$32 mil para cada escola. No desfile infantil, participa a escola Império da Torre, que recebeu R$8 mil.

De acordo com as informações apresentadas, os repasses foram realizados às escolas que estavam habilitadas e com a documentação exigida regularizada.

