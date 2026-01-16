O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por tempo instável, com calor moderado, aumento da nebulosidade e previsão de chuva, principalmente no sábado (17). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial, válido ao longo do sábado.

Sábado (17)

O sábado começa com muitas nuvens e chuva isolada durante a manhã. Ao longo da tarde, a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. À noite, o tempo tende a apresentar melhora, com diminuição da nebulosidade.

As temperaturas variam entre 19 °C e 30 °C, com tendência de estabilidade nos valores máximos. A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 50% e 100%. Os ventos sopram fracos, predominantemente do quadrante norte.

De acordo com o INMET, há risco de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Apesar de o risco ser considerado baixo, podem ocorrer transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Domingo (18)

No domingo, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. As temperaturas entram em declínio, com mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. A umidade permanece alta, variando entre 60% e 100%, e os ventos continuam fracos.

Segundo o INMET, a instabilidade está associada ao reforço de canais de umidade que atuam sobre Minas Gerais, favorecendo a formação de áreas de chuva na Zona da Mata e em outras regiões do estado.

Orientações

Durante o período de alerta, a recomendação é evitar abrigo sob árvores em caso de ventos fortes, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de propaganda e reduzir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

