Cerca de R$170 mil em dinheiro, além de centenas de porções de crack, cocaína e maconha, foram apreendidos pela polícia na tarde desa sexta-feira (16), em uma garagem usada como ponto de armazenamento, fracionamento e preparo de drogas no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora.

De acordo com o registro policial, as equipes foram até a Rua Olívia Moreira, após receberem denúncia de que o local estaria sendo utilizado para atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes, incluindo a guarda de drogas e de veículos empregados na prática criminosa. Ao se aproximarem da garagem, os militares perceberam forte odor característico de crack vindo do interior do imóvel.

Durante a averiguação, os policiais visualizaram sacolas com substâncias semelhantes a crack e cocaína. Diante da situação, foi realizado o arrombamento do local, onde foram encontradas diversas porções de drogas, grande quantia em dinheiro, além de balanças de precisão, indicando o fracionamento e a comercialização dos entorpecentes.

No total, foram apreendidos R$ 170.463,00 em moeda corrente, 156 pedras de crack, uma barra e duas porções da mesma substância, 102 papelotes e 44 buchas de cocaína, além de outras porções da droga, duas buchas de maconha e duas balanças digitais.

Também foram recolhidos um automóvel VW Fox e duas motocicletas, que, segundo a polícia, seriam utilizados no apoio à atividade criminosa. Todo o material foi apreendido e encaminhado à autoridade de polícia judiciária, responsável pela continuidade das investigações. Ninguém foi preso.

Dinheiro | Drogas | Polícia | Tráfico