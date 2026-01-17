Moradores do bairro São Mateus, na região central de Juiz de Fora, podem enfrentar interrupção temporária no abastecimento de água neste domingo (18). A situação ocorre devido a uma obra da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) para melhoria no sistema de distribuição.

De acordo com a Cesama, será realizada uma ligação na rede de distribuição de água nas esquinas das ruas São Mateus e Coronel Pacheco, no período entre 8h e 16h. Para a execução do serviço, será necessário o fechamento de um registro da rede, o que pode provocar a suspensão momentânea do fornecimento no bairro.

A companhia orienta os moradores a economizarem água durante o período da intervenção e pede a compreensão da população pelos transtornos temporários. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a manhã de segunda-feira (19).

Abastecimento | Cesama | Domingo