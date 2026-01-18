O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) divulgou na última sexta-feira (16) o resultado final da prova prática e a primeira convocação do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista de Veículo Pesado I, conforme o Edital nº 003/2025, da Prefeitura de Juiz de Fora.

A publicação traz a lista nominal dos candidatos aprovados, com as respectivas pontuações obtidas na prova prática. Também foram convocados os candidatos classificados para comparecimento presencial à sede administrativa do Demlurb, localizada na Avenida Francisco Valadares, nº 1000, no bairro Vila Ideal, em datas e horários previamente definidos no cronograma oficial.

O comparecimento é obrigatório e tem como finalidade o repasse de orientações e a coleta de informações necessárias para a realização dos exames médicos admissionais, etapa exigida para a continuidade no processo seletivo.

O resultado completo, assim como a convocação e demais informações relacionadas ao edital, estão disponíveis clicando aqui.

Tags:

A | Aprovados | Convoca | Médico | processo seletivo | Resultado