Uma jovem de 21 anos foi presa na manhã de sábado (17) após ser flagrada transportando cerca de um quilo de pasta base de cocaína em um ônibus intermunicipal na BR-267, em Juiz de Fora. A apreensão ocorreu por volta das 9h, no km 96 da rodovia, durante uma operação de fiscalização.

De acordo com a Polícia Militar, o coletivo fazia a linha Juiz de Fora/Carangola quando foi abordado pelas equipes. Durante a fiscalização, os policiais perceberam o comportamento nervoso de uma passageira que ocupava a poltrona de número 33. Ao vistoriarem a mochila da jovem, foi localizado um tablete de pasta base de cocaína, com aproximadamente um quilo.

Diante do flagrante, a passageira recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, junto com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

