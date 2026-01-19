Um caminhão carregado de papelão tombou na tarde desse domingo (18), por volta das 16h, no km 4 da AMG-3085, em Juiz de Fora, próximo à entrada do bairro Náutico, resultando na morte do motorista, de 69 anos. A vítima ficou presa sob a carroceria do veículo após o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes constataram que o condutor estava em situação de esmagamento, impossibilitando, inicialmente, a confirmação do óbito. Foram empregadas técnicas de salvamento veicular para garantir o acesso seguro à vítima. Após a retirada, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local.

Concluídos os procedimentos de resgate, a área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil. Após a perícia, o corpo foi liberado e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, para posterior encaminhamento à funerária de plantão.

