O Centro Socioeducativo de Juiz de Fora iniciou, na última quinta-feira (15), um curso de panificação voltado a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nesta primeira etapa, sete adolescentes participam da formação, que foi estruturada como projeto piloto, com possibilidade de ampliação para novas turmas. O curso ocorre nas dependências da unidade socioeducativa.

A iniciativa foi articulada pela direção do Centro Socioeducativo em parceria com as empresas Dispropan e AB Mauri, que atuam no setor de panificação e já desenvolveram ações semelhantes em unidades socioeducativas e prisionais do município.

Estrutura do curso

A formação terá duração de cinco meses, com encontros realizados uma semana por mês. As atividades incluem aulas teóricas e práticas e contam com o acompanhamento da equipe técnica da unidade. Segundo informações da organização, os parceiros forneceram os insumos, o material didático e o instrutor do curso.

Ao final da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão.

Objetivo das ações formativas

Segundo o diretor do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora, Claudinei Rosa de Paulo, as atividades são planejadas para atender à realidade dos adolescentes. “O Centro Socioeducativo de Juiz de Fora busca desenvolver ações que façam sentido para os adolescentes e contribuam para o desenvolvimento deles como cidadãos. Procuramos parcerias com cursos que tenham aplicação prática no dia a dia desses jovens, muitos deles oriundos de contextos com poucas oportunidades”, afirmou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, também comentou a proposta. “Os cursos oferecidos buscam apresentar alternativas à criminalidade, especialmente dentro do sistema socioeducativo, que atende jovens em fase de formação”, declarou.

Outras ações formativas

Além do curso de panificação, o Centro Socioeducativo de Juiz de Fora mantém outras atividades voltadas à formação profissional e educacional dos adolescentes. Entre elas estão ações desenvolvidas em parceria com os programas JPF+ Jovens Profissionais do Futuro e Junior Achievement, além de um curso de Fotografia e Audiovisual realizado recentemente com o CineArt.

A unidade também informou que oferece formações nas áreas de Justiça Restaurativa e empreendedorismo, esta última em parceria com a Casa Mulilo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a abertura de novas turmas do curso de panificação nem sobre critérios para ampliação do projeto.

